Dalla Groenlandia ‘gelano’ Trump: “Non c’è prezzo per averci”

A Nuuk, la capitale della Groenlandia, le strade restano deserte alle 9 del mattino e il buio è ancora fitto. È il momento della messa, ma anche di una tradizione locale che richiede coraggio: rotolarsi nella neve in costume da bagno. In questo clima gelido, i residenti cercano di mantenere la calma, preoccupati dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump. “In questo momento la gente qui è particolarmente preoccupata per quello che ha detto e fatto Trump. Possiamo solo aspettare e vedere cosa succede”, racconta una donna groenlandese.

Tory, incontrato dai giornalisti dopo pochi minuti di cammino, ricorda bene quando nel 2019 Trump dichiarò per la prima volta l’intenzione di acquistare la Groenlandia. All’epoca pensò fosse uno scherzo, ma oggi la situazione appare ben diversa. “Il tono è più aggressivo nei confronti dei groenlandesi e del Regno di Danimarca”, confida, spiegando che persino con sua moglie il tema è diventato oggetto di discussione seria.

Sull’unica via commerciale di Nuuk, un residente ferma i giornalisti per inviare un messaggio diretto agli Stati Uniti: “Non c’è prezzo per la Groenlandia. Non è una questione di soldi. Non siamo disposti a fare concessioni”. Molti abitanti si sentono impotenti, ma alcuni tentano di organizzare forme di resistenza individuale. Un esempio è la vendita di magliette con la scritta “La Groenlandia non è in vendita”, ideate dal negozio Bibi Chemnitz e già richieste anche da turisti americani.

Nuna, nata e cresciuta in Groenlandia, sottolinea come il desiderio di indipendenza sia più forte che mai. L’isola resta sotto il controllo danese, con la pesca come principale fonte di reddito e 500 milioni di euro annui di sussidi danesi che garantiscono servizi essenziali come sanità e cure gratuite. Johannes, un residente, ammette che rimarrebbe favorevole a restare parte della Danimarca per motivi pratici: “Grazie ai soldi danesi possiamo finanziare meglio il sistema sanitario e garantire cure gratuite”.

Trump continua a minacciare apertamente l’acquisizione della Groenlandia: “Se non la prendiamo noi, lo faranno la Russia o la Cina”, ha affermato domenica sera, scherzando sulle difese locali basate su “due slitte trainate da cani”.

I 56.000 abitanti della Groenlandia seguiranno da vicino l’incontro tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio, i funzionari danesi e il governo groenlandese, che mira a chiarire alcuni malintesi sul futuro dell’isola.