Dal 31 maggio la montagna riparte: sentieri, impianti e attività per una nuova stagione estiva a Cortina

Tutto è pronto per accogliere gli amanti della montagna anche durante l’estate. Sabato 31 maggio il Lagazuoi darà il via alla stagione estiva, seguito dalle 5 Torri il 7 giugno e il resto della valle il 14, compresi gli impianti di Misurina e Auronzo. L’offerta estiva è ricca e variegata, dalle escursioni in quota ai percorsi panoramici, dalle attività culturali al mondo della MTB e dello yoga, il tutto immerso nello straordinario paesaggio delle Dolomiti ampezzane.

Per chi ama l’adrenalina su due ruote, il Cortina Bike Park aprirà il 14 giugno e, in attesa del completamento dei lavori di ammodernamento, sarà regolarmente attiva la seggiovia Piè Tofana – Duca d’Aosta, che garantirà l’accesso ai tracciati aperti. La seggiovia di Socrepes resterà invece chiusa e al suo posto sarà disponibile tutti i giorni un servizio navetta continuo tra Socrepes e Ron Zuos. Anche le seggiovie Tofana Express e Duca d’Aosta – Pomedes saranno temporaneamente fuori servizio per lavori di revisione. Rimarranno invece pienamente operativi il noleggio bike, l’assistenza tecnica e il punto vendita. Alcuni trail – Fire Fox, G Force e Over the Top – saranno temporaneamente chiusi per interventi di manutenzione dopo la lunga stagione invernale.

Sarà di nuovo in funzione anche la funivia Freccia nel Cielo che, partendo direttamente dal centro del paese, conduce alle vette delle Tofane, le più alte della valle, e a spettacolari punti panoramici come il Col Drusciè e la terrazza di Ra Valles. Molti gli elementi che rendono l’esperienza sulle Tofane accogliente e inclusiva: un ampio parcheggio, agile accesso per passeggini e carrozzine e ingresso gratuito per i cani. I più piccoli sono particolarmente fortunati: possono divertirsi nelparco giochi panoramico del Col Drusciè o ammirare il limpido cielo stellato imparando nozioni di astronomia presso l’Osservatorio Astronomico Col Drusciè.

Numerose le escursioni consigliate: il Sentiero delle Rocce Parlanti, che dai 2475 metri di altitudine di Ra Valles ai ai 2.740 metri dell’arrivo, racconta l’evoluzione geologica delle Dolomiti attraverso un percorso immersivo e panoramico. Il Sentiero del Permafrost, sempre in zona Ra Valles, che accompagna i visitatori lungo un tracciato didattico sul cambiamento climatico. Il Sentiero Giulia Ramelli, pensato per tutte le età, con panorami che abbracciano la conca di Cortina, le 5 Torri, il Sorapis e l’Antelao, fino a Cima Giuly.

Sul Lagazuoi continua l’attività espositiva del polo culturale Lagazuoi EXPO Dolomiti, con mostre e progetti dedicati al rapporto tra innovazione e montagna. Gli appassionati di storia protanno visitare il Museo all’aperto della Grande Guerra, il più esteso dell’area alpina. Nel weekend del 15 e 16 giugno torneranno anche le giornate di yoga in quota al Rifugio Lagazuoi: due giorni di camminate, esercizi di respirazione e momenti conviviali oltre i 2.500 metri.

Dal 14 giugno tornerà in funzione anche la cabinovia Cortina Skyline, che collega l’area delle Tofane con quella delle 5 Torri. Un impianto strategico non solo per la mobilità all’interno del comprensorio, ma anche per l’esperienza panoramica che offre durante i circa 15 minuti di percorso.

Tra le novità più rilevanti dell’estate 2025, l’avvio del cantiere della nuova cabinovia Roncato-Socrepes, che sostituirà le attuali seggiovie con un impianto moderno da 10 posti, capace di trasportare fino a 3.000 persone all’ora in meno di 4 minuti. Un intervento strategico per il futuro del comprensorio legato alle Olimpiadi, che comporterà durante l’estate la chiusura temporanea di parte dell’area. In zona, resta sempre aperto lo Chalet Tofane, attivo già dal 1° maggio, con la sua proposta gastronomica di cucina ampezzana.

Quest’opera rappresenta solo una delle migliorie in corso in tutta la valle in preparazione alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Tra le aree interessate, anche quella del Monte Faloria: durante l’estate resterà infatti chiusa al pubblico per consentire l’avvio dei lavori di riqualificazione.

Come per le stagioni precedenti, anche per l’estate 2025 saranno disponibili gli skipass: Bike pass, Vertical pass per gli appassionati del trekking e dell’hiking, con formule di 1,3,5 o 7 giorni anche non consecutivi – utili per muoversi liberamente tra sentieri e impianti. Più specifica è la card lift&run che offre agli appasionati dellacorsa varie opportunità di percorsi che, attraversano boschi ombrosi, raggiungono vette mozzafiato e costeggiano laghi e torrenti.

Per acquistare i pass online ed essere aggiornati sulle aperture, che potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo e all’avanzamento dei lavori di manutenzione, si possono consultare il sito skipasscortina.com e i canali social di Cortina SkiWorld.