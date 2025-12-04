CRONACHE DI UNA CASA CHIUSA, IL CASO LETTERARIO DI ROSSELLA MENEGATO

Cronache di una casa chiusa, ultimo lavoro dell’autrice vicentina Rossella Menegato, sta rapidamente diventando un caso editoriale. Nato quasi per caso e già giunto alla terza ristampa, il libro ricostruisce il mondo delle case chiuse nel ventennio fascista attraverso i diari autentici di alcune donne che lavoravano in un bordello di Trieste. Un’indagine storica e narrativa di grande forza, raccontata da Elisa Santucci.