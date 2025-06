Cornedo Vicentino sperimenta l’intelligenza artificiale nella programmazione comunale: è il primo Comune in Italia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Cornedo Vicentino apre la strada all’innovazione nella Pubblica Amministrazione. È ufficialmente partito il progetto di trasformazione digitale e collaborativa promosso dal Comune, in collaborazione con Lab Coach di Bicego HR (Vicenza): per la prima volta in Italia, un’amministrazione comunale sperimenta in modo strutturato e guidato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto della programmazione amministrativa e dei processi decisionali interni.

L’iniziativa, pionieristica a livello nazionale, punta non solo a introdurre nuovi strumenti tecnologici, ma a promuovere un cambiamento culturale e organizzativo. «Si tratta di un progetto ambizioso», spiega l’assessore al personale Angelo Frigo, «che non si limita all’adozione dell’intelligenza artificiale, ma si fonda su una nuova visione della Pubblica Amministrazione: collaborazione tra settori, competenze digitali diffuse, partecipazione attiva del personale, accountability e orientamento ai risultati. È questo il mix necessario per costruire l’amministrazione pubblica del futuro».

Frigo sottolinea l’urgenza del cambiamento: «Il mondo evolve rapidamente e la PA non può restare immobile. Con questo progetto vogliamo restituire dignità e strumenti concreti al lavoro dei nostri collaboratori, affrontando il cambiamento con consapevolezza, invece di subirlo».

Il progetto prevede un percorso formativo pluriennale su temi come la programmazione strategica, l’utilizzo degli strumenti digitali e la co-progettazione, accompagnato dall’introduzione di piattaforme collaborative basate su intelligenza artificiale. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dell’ente, aumentare la trasparenza e potenziare la capacità di risposta dell’Amministrazione.

«Abbiamo attivato un abbonamento a un sistema di intelligenza artificiale generativa per cinque dipendenti comunali, che avranno il compito di testarne le potenzialità per poi trasferire le competenze ai colleghi», aggiunge Frigo. «Saranno accompagnati da Sacha Bonetto e Sandro Furlan Radivo dello Studio Bicego, con l’obiettivo di comprendere come l’AI possa realmente migliorare il loro lavoro. Se i risultati saranno positivi, il progetto verrà esteso ad altri collaboratori».

Tra i risultati attesi: riduzione dei tempi burocratici, condizioni migliori per il lavoro agile, maggiore accessibilità ai dati e un approccio data-driven alla definizione delle priorità politiche e gestionali.

«Cornedo Vicentino si propone come modello per le amministrazioni locali del futuro», conclude il sindaco Francesco Lanaro. «Dimostriamo che anche un Comune di medie dimensioni può diventare protagonista dell’innovazione pubblica, se sostenuto da una visione chiara, da un metodo solido e dal coraggio di cambiare».