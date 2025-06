Concluse le verifiche tecniche, riaperto questa mattina il cavalcaferrovia di Ospedaletto

Dopo la conclusione dei lavori di ripristino e di consolidamento della rampa sud, e dopo le verifiche tecniche degli ultimi giorni che hanno dato esito positivo, è stato riaperto questa mattina al traffico il cavalcaferrovia di strada dell’Ospedaletto. La riapertura avviene con qualche giorno di anticipo rispetto alla data inizialmente comunicata.«È stato un lavoro lungo ma necessario – le parole dell’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità e alle infrastrutture Cristiano Spiller -. Con questo intervento, profondo e completo, abbiamo infatti messo in sicurezza la rampa sud e le relative scarpate del cavalcaferrovia. Ringrazio gli uffici tecnici per il prezioso lavoro svolto e ringrazio i cittadini per la pazienza avuta durante questi mesi per i disagi causati dalle inevitabili modifiche alla viabilità».L’intervento, il cui costo è stato di 250.000 euro interamente finanziati dall’amministrazione comunale, ha visto un incrementato dell’estensione del consolidamento per minimizzare il rischio di nuovi cedimenti. Non è poi mancato un lavoro anche sulla scarpata opposta, dove la direzione lavori ha rilevato segnali di un principio di cedimento. È stata inoltre installata la nuova barriera stradale ed è stata ripavimentata la carreggiata lungo l’intero tratto interessato dal consolidamento. L’esito positivo delle verifiche tecniche ha consentito questa mattina la riapertura al traffico veicolare.