Con l’auto sulla ciclabile e poi contro una palazzina: autista miracolato nel Vicentino

Incidente a Dueville poco dopo le 11 di giovedì 15 settembre. Un uomo 30enne alla guida di Fiat Punto stava percorrendo via Rossi con direzione Dueville centro, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere con le colonnine che delimitano il percorso pedonale, per poi urtare una palazzina e finire la corsa al centro della carreggiata. Fortunatamente nessun ferito e solo danni al mezzo e all’arredo urbano. Rilievi del sinistro a cura di due pattuglie della polizia locale nordest vicentino, dei distaccamenti di Monticello Conte Otto e Sandrigo. Il ripristino dello stato dei luoghi è stato curato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Dueville.