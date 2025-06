Cinema Roma di Vicenza: i lavori proseguono (foto)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Continuano rispettando i tempi previsti i lavori al Cinema Roma. È quello che ha potuto verificare il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai che, questa mattina, ha compiuto un breve sopralluogo all’interno dello stabile in stradella dei Filippini, assieme al proprietario dell’edificio Vasco Valerio.

«Ho chiesto alla proprietà di poter verificare personalmente come proseguivano i lavori al cinema Roma – commenta il sindaco Possamai -. Anche se è come noto un’iniziativa privata, come amministrazione teniamo particolarmente a questo progetto che porterà alla rinascita di un luogo molto conosciuto e amato dai vicentini. Il centro storico ha bisogno di riattivare i suoi gioielli, per portare più gente possibile a frequentare il cuore della città. Proprio per questo c’è un dialogo continuo con la proprietà dello stabile: l’obiettivo è infatti quello di restituire il prima possibile ai cittadini uno spazio completamente rinnovato, con all’interno non solo il multisala ma anche un bar e un ristorante».

Sono recentemente terminati i lavori relativi alle demolizioni e durante il mese di luglio inizieranno gli interventi legati all’impiantistica e all’allestimento. Il progetto prevede, oltre alle cinque sale cinematografiche, che ci sia spazio anche per la ristorazione. Sorgeranno un bar aperto di giorno, con tavolini all’esterno, e un ristorante dove cenare dopo e prima dei film ma pensato per accogliere anche chi non è cliente del cinema e vuole trascorrere del tempo in uno spazio accogliente dotato di maxischermo.