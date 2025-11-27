Chiusura dello stabilimento We Do Spaces a Nanto. Zecchinato:”Duro colpo per il territorio, mi impegnerò per una soluzione positiva”

Il futuro dei lavoratori dello stabilimento We Do Spaces Srl di Nanto è a rischio. La proprietà dell’azienda ha comunicato la chiusura dello stabilimento vicentino e il trasferimento del personale nella sede di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. La decisione coinvolge circa cento dipendenti, costretti a scegliere tra mantenere il lavoro o rimanere vicino alle proprie famiglie.

“Un duro colpo per il nostro territorio, che rischia di mettere in seria difficoltà centinaia di famiglie”, ha dichiarato Marco Zecchinato, consigliere regionale dell’Intergruppo Lega-Liga Veneta, appena riconfermato a Palazzo Ferro Fini. “Il Sindaco di Nanto e gli altri amministratori dell’area hanno già preso posizione. Assicuro il mio impegno personale per mettere in atto tutte le iniziative necessarie a trovare una soluzione positiva, permettendo ai lavoratori di guardare al futuro con maggiore sicurezza e fiducia”.