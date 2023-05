CHIAMPO – Telecamere: completato il perimetro di sicurezza

Il Comune di Chiampo ha completato nei giorni scorsi il perimetro di telecamere che mette in sicurezza la città, con l’attivazione dell’ultimo Targasystem.

Si tratta di un’operazione fondamentale per la messa in sicurezza del territorio comunale di Chiampo, che permette la videosorveglianza di tutti gli accessi al Comune e la controllo delle zone potenzialmente a rischio. Le videocamere sono uno strumento fondamentale per la rilevazione di situazioni di pericolo e per l’intercettazione di veicoli sospetti, in caso di incidenti, furti o altri episodi crimonosi.

Il sistema di sicurezza approntato dall’amministrazione perimetra interamente la città e consiste in:



12 telecamere Targasystem (lettura targhe) – con sorveglianza sulle vie di accesso del Comune di Chiampo in diverse zone (Zona miniera, zona Bioli, zona Vignaga, zona Arso, zona Nogarole, Passerella, zona Gerola, zona Mistrorighi)



35 videocamere di contesto, posizionate nelle zone strategiche del comune



“Tutte le videocamere – dichiara il comandante della Polizia Locale intercomunale Ovest Vicentino, Maurizio Dal Barco – sono collegate in una rete privata direttamente accessibile al nostro comando e il sistema dei targasystem è integrato all’interno del centro operativo della polizia locale per un migliore controllo del territorio. Il nuovo perimetro delle telecamere di Chiampo, ci fornirà un ulteriore e valido strumento per poter controllare il territorio e garantire un alto standard di sicurezza”.