CHIAMPO – Rubate nella notte due bici del valore di 11 mila euro

Furto nella notte in zona Pieve a Chiampo. Ignoti si sono introdotti nel garage di un’abitazione in via Fra Claudio ed hanno sottratto due biciclette ebike (mountain Bike con pedalata assistita) di marca Trek del valore complessivo di 11 mila euro appartenenti ad una coppia di cittadini svizzeri sessantenni cicloturisti in vacanza a Chiampo. I ladri hanno agito di notte mentre la coppia stava dormendo al piano superiore. Non hanno sottratto altri oggetti. Sono entrati forzando la porta del garage. Considerata la tipologia di furto e la zona isolata è molto probabile che i malviventi avessero tenuto d’occhio le vittime del furto. Stamane è stato diramato un appello sui social con alcune foto, chiedendo di fornire informazione nel caso si avvistassero le due bici rubate, che fortunatamente sono assicurate. Sul posto sono stati chiamati in sopralluogo i carabinieri di Chiampo.