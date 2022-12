CHIAMPO – IL PRESEPE IN LEGNO SEMPRE PIÙ GRANDE

Si ripete nel 2022 l’iniziativa del Simposio che porta tre scultori in città per creare le figure del presepe. Andiamo a scoprirli con l’assessore agli eventi Filippo Negro.

La statua del pastore è stata realizzata da Fra Gianni Bordin, frate cappuccino, nato ad Adria (RO). Ha sempre coltivato la sua vena artistica nel disegno e nella pittura. Ha conosciuto la scultura su legno frequentando dei maestri in Alto Adige e nel Trentino. Frequenta la scuola Beato Angelico per due anni dopo l’ordinazione sacerdotale. Mette insieme la sua attività pastorale e la vita di comunità con la partecipazione a manifestazioni di scultura in vari luoghi.

Nel 2021 ha realizzato le statue di Maria e Gesù del nostro presepe.

La statua del bue

bue è stata realizzata da Mauro Pietro Gandini che vive in provincia di Lecco, Lombardia. Scultore figurativo, esprime la sua arte nel modellato della creta fino all’intaglio del legno. Insegna scultura a Milano in sede universitaria.

Nel 2021 ha realizzato la statua di San Giuseppe del nostro Presepe.

La statua dell’asino è stata realizzata da Arianna Gasperina, nata a Pordenone e diplomata al Liceo Artistico di Oderzo, dal 1995 si dedica all’attività di scultura. La vocazione nata durante l’iter scolastico è poi proseguita presso laboratori di valenti artisti. Ha partecipato a numerose mostre d’Arte e simposi a livello internazionale, nell’agosto del 2019 ha rappresentato l’Italia in Giappone.

Nel 2021 ha realizzato la statua dell'Angelo del nostro Presepe.

nostro Presepe.

Nel 2022 ha rappresentato l’Italia a Friedeburg (Germania) e ha fatto parte degli 11 artisti friulani che hanno realizzato il Presepe per la Città del Vaticano. (www.aryart.it)