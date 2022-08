CHIAMPO – Cane cocker cade nel canale di scolo: salvato dai pompieri

Questa mattina, alle 9:30 ai vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Laghi a Chiampo per recuperare Rocky un cocker caduto all’interno di un canale di scolo. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno sentito i guaiti di lamento dell’animale. I pompieri arrivati da Arzignano, sono scesi nello stretto canale dalle pareti verticali in cemento, utilizzando una scala e riuscendo subito a recuperare il cagnolino. Appena portato in superficie è arrivato il suo padrone, felice d’aver ritrovato l’animale, che aveva perso di vista una mezz’ora prima.