Centro civico Ferrovieri, verso la completa riqualificazione

Non solo il tetto, come si era deciso in un primo tempo, ma anche i controsoffitti pericolanti e le facciate del Centro civico Ferrovieri saranno completamente riqualificati nell’ambito dell’intervento in corso in questi mesi nell’edificio di via Vaccari 107, storico riferimento per i cittadini del quartiere.Durante l’intervento di rifacimento del tetto sono emerse infatti la necessità di garantire la messa in sicurezza di alcuni controsoffitti pericolanti per tornare ad utilizzare i locali oggi inagibili e l’opportunità di sfruttare la presenza del ponteggio per riqualificare anche le facciate.L’amministrazione ha quindi deciso di finanziare i lavori con ulteriori 200 mila euro, per un importo complessivo pari a 700 mila euro.

Questa mattina si sono recati in cantiere per un sopralluogo il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e l’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto.

«Con fondi propri – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – l’amministrazione comunale recupera un edificio storico fondamentale per le attività del quartiere dei Ferrovieri e non solo. È un intervento che la comunità attende da tantissimo tempo e che andava realizzato nella sua completezza. Per noi è infatti fondamentale l’attenzione agli spazi di aggregazione costituiti dai centri civici ».

«Con questi lavori del valore di 700 mila euro – ha spiegato l’assessore Cristiano Spiller – riqualifichiamo il tetto che era privo di impermeabilizzazione, condizione che negli anni aveva causato infiltrazioni al primo piano e la conseguente chiusura di molte sale del complesso. Oltre al rifacimento del tetto con l’inserimento di una copertura impermeabilizzante, rifacciamo i controsoffitti, riqualifichiamo le facciate, sistemiamo i cornicioni e installiamo un nuovo impianto di illuminazione».

«Sono tantissime – ha concluso l’assessore Matteo Tosetto – le realtà della zona ovest della città che gravitano negli spazi del Centro civico Ferrovieri di via Vaccari e che beneficeranno di questi lavori. Dal centro di aggregazione per anziani, al centro La Locomotiva, alle molte associazioni del territorio, fino al nuovo Consiglio di Quartiere 5 che proprio qui trova la sua sede».Per quanto riguarda il tetto, la struttura principale della copertura è sostenuta da travi e capriate di legno che poggiano sulla muratura perimetrale e su setti interni.Il pacchetto è composto da tavelle in laterizio su cui poggiano i coppi in cotto. Non erano presenti guaine o impermeabilizzazioni. Lo stato delle infiltrazioni era importante.Gli interventi in corso sono di tipo conservativo, puntano a mantenere efficiente lo stato attuale, mantenendo tutti gli elementi lignei salubri, e provvedendo a sostituire o rinforzare solo quelli più degradati.Il progetto ha inoltre previsto un alleggerimento dei pesi del coperto.L’intervento ha comportato la rimozione delle tavelle e la successiva sostituzione con doppio tavolato da 3 centimetri; la posa, tra tavolato e manto di coppi, di un telo tecnico con funzione impermeabilizzante e di barriera al vapore; il rinforzo o la sostituzione di alcune travi principali e di colmo.Una struttura secondaria lignea che tramite cavetti in acciaio sostiene il controsoffitto del piano sottostante non è stata coinvolta nell’intervento.I lavori aggiuntivi decisi in corso d’opera riguardano la demolizione dei controsoffitti pericolanti dei locali attualmente non agibili con realizzazione di nuovi controsoffitti in quadrotti in fibra e installazione di nuovi corpi illuminanti; le tinteggiature e il risanamento delle facciate con rimozione delle parti degradate, comprese quelle del cornicione in pietra e cemento armato sporgente fino a 120 centimetri.

Ad oggi i lavori hanno riguardato la demolizione dei solai, la rimozione di parte del coperto, il consolidamento delle travi di copertura, la stesura di sostanza biocida sulle facciate, la posa del nuovo tavolato sul coperto.Seguiranno il restauro delle facciate, la posa dei coppi nelle parti di tetto già interessate dalla posa del tavolato e la sostituzione dei controsoffitti.I lavori saranno terminati entro fine anno.