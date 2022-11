CASTELGOMBERTO A TUTTA DANZA!

Continua il nostro viaggio per conoscere da vicino le realtà sportive di Castelgomberto. Siamo andati in via del Progresso nella splendida sede in cui si allenano i giovani e meno giovani iscritti a Progetto Studio Danza.

L’assessore allo sport di Castelgomberto, Davide Schiavo: “Una realtà affermata nel territorio e una fucina di talenti che ha portato atleti in accademie in Italia e all’estero. La danza è importante per il nostro progetto di promozione sportiva ma anche per i ragazzi che si preparano e per quelli meno giovani che coltivano questa passione e trovano uno spazio e strumenti adeguati”.

Anna Zaupa, direttrice Artistica di Progetto Studio Danza: “Siamo partiti pochi anni fa e già 120 ragazzi frequentano la scuola. Non solo ragazzi ma anche persone adulte che decidono di seguire una passione. E’ valido punto di partenza per molti giovani e sono molte le discipline che vengono insegnate: classica, moderna, hip hop, contemporanea e pilates”

Progetto Studio Danza

