CASA A VICENZA, RAFFICA DI DOMANDE E ALLOGGI VUOTI: “UNA SITUAZIONE DRAMMATICA”

Anche nel Vicentino la crisi abitativa ha raggiunto livelli molto critici. Secondo Francesco Brasco, segretario del SUNIA di Vicenza, i dati fotografano una realtà drammatica: il mercato privato propone costi inavvicinabili per i redditi della classe media, mentre l’edilizia residenziale pubblica soffre di una carenza cronica di alloggi. Nel caso di Vicenza, ogni due anni vengono presentate circa 1.000 domande per le case popolari, mentre le assegnazioni si attestano tra le 100 e le 200 unità, accumulando famiglie in cerca di una soluzione abitativa. Il patrimonio comunale conta 1.500 alloggi, di cui 450 sono vuoti e bloccati per mancanza di fondi destinati alla ristrutturazione; anche l’Ater segnala l’urgenza di risorse per le manutenzioni.