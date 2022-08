Caro vita, i vicentini spendono come prima ma comprano meno: l’analisi di Coldiretti

Comprare meno alla stessa cifra: ecco l’analisi di Coldiretti sulle abitudini dei consumatori vicentini, costretti a causa dell’inflazione a ridurre e a svuotare i propri carrelli della spesa a causa dell’aumento incontrollato dei prezzi.

“I consumatori – spiega Coldiretti Vicenza – sono costretti a spendere di più per acquistare meno prodotti, per effetto dei prezzi che hanno fatto segnare per gli alimentari un aumento record complessivo del +9,6% tra prodotti freschi e lavorati nel luglio 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento dei prezzi scatenato dal mix esplosivo dell’aumento dei costi energetici e del taglio dei raccolti a causa del clima costerà nel 2022 costerà caro alle famiglie vicentine, soltanto per la spesa alimentare, secondo l’analisi della Coldiretti su dati Istat”.

In cima alla classifica dei rincari a luglio ci sono gli oli di semi, (+66%), soprattutto quello di girasole, che risente del conflitto in Ucraina che è uno dei principali produttori e ha dovuto interrompere le spedizioni causa della guerra, mentre al secondo posto c’è il burro (+31,9%) e al terzo la farina (+21,5%) seguita dalla pasta (+21,1%) proprio nel momento in cui nelle campagne si registrano speculazioni sul prezzo del grano con forti ed ingiustificati cali dei compensi riconosciuti agli agricoltori. Al quinto e sesto posto entrano riso (+18,8%) e margarina (+18,7%). A seguire i gelati che aumentano del +18,2% e il latte (+15,9%) ma rincari a doppia cifra si registrano pure per la carne di pollo (+15,7%), le uova +13,8% e il pane con +12,5%.

“Se i prezzi per le famiglie corrono, l’aumento dei costi e la siccità colpisce duramente l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne dove – conclude Coldiretti Vicenza – più di un’azienda agricola su 10 (11%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività, ma ben 1/3 del totale (30%) si trova comunque costretta a lavorare in una condizione di reddito negativo, per effetto dell’aumento dei costi di produzione, secondo il Crea. In agricoltura si registrano, infatti, aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio”.