Carburanti, prezzi benzina e diesel oggi ancora in calo

Scendono ancora i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre il Brent risale verso i 95 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati del diesel. Tamoil è scesa di 1 centesimo sulla benzina e di tre sul diesel.Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,723 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,725, pompe bianche 1,717), diesel a 1,828 euro/litro (-2, compagnie 1,831, pompe bianche 1,823); benzina servito a 1,867 euro/litro (-2, compagnie 1,911, pompe bianche 1,780), diesel a 1,970 euro/litro (-1, compagnie 2,014, pompe bianche 1,883); Gpl servito a 0,797 euro/litro (invariato, compagnie 0,802, pompe bianche 0,790), metano servito a 3,071 euro/kg (+3, compagnie 3,275, pompe bianche 2,910), Gnl 3,220 euro/kg (invariato, compagnie 3,295 euro/kg, pompe bianche 3,165 euro/kg).Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,830 euro/litro (servito 2,088), gasolio self service 1,929 euro/litro (servito 2,183), Gpl 0,897 euro/litro, metano 3,907 euro/kg, Gnl 3,446 euro/kg. In allegato le tabelle con i prezzi praticati e le variazioni dei prezzi consigliati.