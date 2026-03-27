Caraibi: due imbarcazioni con aiuti umanitari per Cuba scompaiono nel nulla

Sono ore di forte preoccupazione per la sorte di due barche a vela disperse nei Caraibi con a bordo nove persone di diverse nazionalità, impegnate in una missione umanitaria diretta a Cuba. La Marina messicana ha annunciato di aver avviato le ricerche, senza però fornire dettagli sull’identità o la nazionalità dei membri dell’equipaggio.

Le autorità messicane hanno reso noto di essere in contatto con agenzie e centri di soccorso marittimo di diversi Paesi, tra cui Francia, Polonia, Cuba e Stati Uniti, nel tentativo di coordinare le operazioni e raccogliere informazioni utili.

Partite dal Messico, mai arrivate a destinazione

Le due imbarcazioni erano salpate il 20 marzo da Isla Mujeres, nello stato di Quintana Roo, nel sud-est del Messico, con un carico di aiuti umanitari destinati all’Avana. L’arrivo era previsto tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, ma da allora non è stato possibile “stabilire un contatto o confermare il loro arrivo”, come comunicato dalla marina.

Le barche facevano parte di una più ampia iniziativa: da giorni, infatti, attivisti provenienti da diversi Paesi stanno partendo dal Messico per portare cibo e beni essenziali a Cuba, alle prese con una grave crisi energetica aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.

Condizioni difficili in mare

Secondo quanto riferito da una squadra dell’AFP presente su un’altra nave della stessa flottiglia, arrivata regolarmente a destinazione, la traversata è stata resa particolarmente complessa da forti venti e correnti marine, che potrebbero aver contribuito alla scomparsa delle due imbarcazioni.

Nel frattempo, la Marina messicana ha mobilitato aerei da ricognizione Persuader per le ricerche e ha lanciato un appello a tutte le navi civili e commerciali presenti nei Caraibi e nel Golfo del Messico affinché segnalino immediatamente eventuali avvistamenti o informazioni utili.

L’appello di Cuba

Anche il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per la sorte degli equipaggi: “Stiamo facendo tutto il possibile per cercare e salvare questi fratelli d’armi”, ha dichiarato.

Nonostante l’arrivo di una prima nave della flottiglia umanitaria nei giorni scorsi, resta alta l’attenzione per le due imbarcazioni disperse e per le nove persone a bordo, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca a livello internazionale.