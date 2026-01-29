Bus più cari per le Olimpiadi. Bimbo di 11 anni fatto scendere: 6 chilometri a piedi sotto la neve

Undici anni, due zaini sulle spalle e sei chilometri da percorrere a piedi, sotto la neve e con temperature sotto lo zero. È quanto accaduto a Vodo di Cadore, nel Bellunese, dove un bambino diretto a casa dopo la scuola è stato fatto scendere dall’autobus perché privo del biglietto da 10 euro previsto sulla linea 30 Calalzo–Cortina, tariffa introdotta a prescindere dalla lunghezza della tratta in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì. Il ragazzo, che vive a Vodo e frequenta la scuola media a San Vito di Cadore, quel giorno aveva rientro pomeridiano ed è uscito poco prima delle 16. Insieme a due compagni ha raggiunto la fermata: il primo autobus è passato senza fermarsi, così i ragazzi sono saliti sul mezzo successivo, partito alle 16.40.

Il bambino aveva con sé un biglietto, che ha consegnato all’autista. Alla richiesta se disponesse dei 10 euro necessari, ha risposto di no. A quel punto, secondo il racconto della famiglia, il conducente gli avrebbe intimato di scendere. Il ragazzo ha chiesto almeno di riavere il biglietto appena obliterato, ma anche questa richiesta gli sarebbe stata negata.

Salutati i compagni, l’11enne si è incamminato da solo verso casa: sei chilometri a piedi, con una temperatura di circa meno tre gradi, mentre iniziava a nevicare e calava il buio. Rientrato a casa, ha raccontato tutto alla madre, ancora sotto choc per quanto accaduto. «È allucinante – ha spiegato – è tornato congelato, con la febbre. Aveva altri biglietti con sé, potevano farne timbrare più di uno o fare una multa: l’avrei pagata».

La nonna del bambino, Chiara Balbinot, avvocato, ha riferito che è stata sporta querela per abbandono di minore. Il caso ha sollevato un’ondata di indignazione, riaccendendo il dibattito sugli aumenti tariffari legati ai grandi eventi e, soprattutto, sulla gestione di situazioni che coinvolgono minori e sicurezza personale, in un territorio montano dove distanze, freddo e condizioni meteo possono trasformare una decisione in un grave pericolo.