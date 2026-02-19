Bufera su Cortina: viabilità in tilt e curling posticipato. Le previsioni meteo

La nevicata che sta interessando le Dolomiti ha messo in seria difficoltà la viabilità di Cortina d’Ampezzo, proprio nei giorni più intensi dei Giochi di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Lunghe code si sono formate lungo le vie principali del centro, con numerosi mezzi rimasti bloccati, spesso sprovvisti di adeguate dotazioni invernali.

Il traffico congestionato ha avuto ripercussioni anche sul programma sportivo: le partite di curling sono iniziate con circa trenta minuti di ritardo, a causa delle difficoltà negli spostamenti di atleti e addetti ai lavori.

Secondo quanto comunicato da ANAS, la circolazione sulla Statale 51 di Alemagna risulta complessivamente regolare, ma si registrano criticità localizzate sulle strade provinciali, dove il passaggio di veicoli non attrezzati e l’intenso traffico pedonale rallentano le operazioni di sgombero neve.

❄️ Le previsioni: ancora neve oggi, poi vento forte e rialzo delle temperature

Per il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 19 febbraio, sono attese precipitazioni diffuse sulle zone montane, a tratti anche intense. Il limite delle nevicate, inizialmente fino ai fondovalle, è previsto in graduale rialzo tra 800 e 1000 metri sulle Dolomiti e fino a 1200-1400 metri sulle Prealpi.

Gli accumuli potranno risultare consistenti:

fino a 25-35 cm nei fondovalle dolomitici

35-50 cm in quota

punte anche superiori sui settori prealpini

Le temperature massime sono in calo, con venti forti meridionali in rotazione da nord-est in serata.

🌬️ Venerdì migliora, ma arriva il Foehn

Per venerdì 20 febbraio è previsto un deciso miglioramento, con schiarite via via più ampie e precipitazioni assenti, salvo qualche residuo fiocco nella notte sui settori nord-orientali.

Le temperature saranno in lieve aumento, con possibili raffiche di Foehn nelle valli. In quota i venti settentrionali potranno risultare tesi o forti.

☀️ Weekend più stabile e più mite

Sabato 21 il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con temperature massime in aumento. Persistono venti forti da nord-ovest in quota.

Domenica 22 è atteso un sensibile rialzo termico, con tempo stabile e clima decisamente più mite, mentre lunedì 23 il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento.

Dopo l’emergenza neve di oggi, dunque, il fine settimana olimpico dovrebbe svolgersi in condizioni meteo decisamente più favorevoli, pur con ventilazione sostenuta in alta quota.