Bronchiolite: nove bambini ricoverati a Santorso

Nove bambini sono attualmente ricoverati all’ospedale di Santorso, nel reparto di pediatria, a causa della bronchiolite, un virus respiratorio che in questi giorni sta scatenando un’epidemia nell’Alto Vicentino. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il virus si manifesta come un semplice raffreddore, ma porta in breve all’infiammazione dei bronchioli, i bronchi più piccoli, accumulando del liquido interstiziale che causa difficoltà nell’ossigenazione del sangue. Nei bambini più piccoli può portare a difficoltà nell’alimentazione e nel sonno e, in caso si manifesti, bisogna immediatamente rivolgersi al proprio pediatra. La malattia colpisce soprattutto i bambini con meno di un anno di età ed è pericoloso per i neonati con meno di dodici settimane di vita.