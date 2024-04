Blitz dei Carabinieri: 1 arrestato, 1 denunciato e 4 segnalati

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nei giorni scorsi, hanno fatto un servizio

straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati,

che ha visto impiegato varie pattuglie sia con colori d’istituto che con targhe di copertura. Vari i

posti di controllo eseguiti dalle pattuglie. Il bilancio dei controlli: una persona arrestata, una

denunciata in stato di libertà e quattro segnalate in via amministrativa quali assuntori di

stupefacenti.

In particolare: a Schio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rintracciato ed arrestato

F.G., 29enne del luogo in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte

d’Appello di Venezia per intervenuta condanna definitiva alla pena di 3 anni e 4 mesi di

reclusione per il reato di estorsione in concorso, commesso nella provincia di Belluno

nell’anno 2015. La donna, dopo le formalità di rito, è stata condotta in carcere a disposizione

dell’Autorità giudiziaria.

Sempre a Schio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di

libertà per ricettazione un 38enne pakistano trovato in possesso di una bicicletta del valore

di2.000 eruo circa risultata provento di furto in Marano Vicentino lo scorso mese di marzo. La

bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.

A Malo ed Arsiero, i carabinieri hanno controllato quattro giovani trovati in possesso di

alcuni grammi di sostanze stupefacenti del tipo hashish. Per tutti è scattata la segnalazione

amministrativa in Prefettura quali assuntori di stupefacenti. A due di loro, invece, è stata

ritirata la patente di guida per 30 giorni.