Blanco sfascia tutto – La pubblicità geniale del Centro Commerciale Palladio

Ieri sera il torpore degli italiani che assistevano a Sanremo, buttati pigramente sul divano, è stato scosso improvvisamente dall’esibizione allucinante di Blanco.

Il giovane artista, vincitore nella scorsa edizione in coppia con Mahmood, è salito sul palco per esibirsi con il suo ultimo brano “L’isola delle rose”. Ormai tutti sanno che, nel momento in cui non sentiva il suo ritorno di voce, ha iniziato a distruggere tutto. Una violenza inaudita ed ebete verso l’allestimento floreale (rose rosse), arrivato dopo una sequenza chilometrica di pipponi moralisti, sulla Costituzione, sul rispetto delle regole, sul rispetto del diritto di manifestare. Lunghi monologhi, con i quali si ha lo scopo di ‘educare’, informare e sensibilizzare, fra una risata finta, una canzonetta o una battuta dall’houmor imbarazzante.

Probabilmente Blanco ha preso alla lettera qualcuno dei prosaici dettami di chi l’aveva preceduto (il diritto a manifestare) e ha dato il peggio di sé.

Oggi fra i meme più diffusi sui social, oltre all’urlo lacerante di Anna Oxa, vi era anche lo spettacolo ‘spaccatutto’ di Blanco. Ma un’idea geniale ce l’ha avuta anche il Centro Commerciale Palladio di Vicenza che ha deciso di promuovere la vendita di fiori nell’area commerciale con un post ironico, immediatamente diventato virale. Scrivono ‘In vendita al Palladio i fiori sopravvissuti a Blanco” e incassano like e condivisioni. Ogni descrizione è superflua…