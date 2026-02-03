“Bike to work” a Montebello, Montorso, Zermeghedo e Gambellara: 22 premiati nella seconda parte del 2025
Numeri in crescita, nel territorio che aggrega i Comuni di Montebello Vicentino (capofila),
Montorso Vicentino, Zermeghedo e Gambellara, per il progetto provinciale “Bike to work”, che
mira ad incentivare la mobilità sostenibile, premiando con buoni spesa chi sceglie di recarsi al lavoro
in bicicletta, con il monopattino elettrico o a piedi.
I premiati per il periodo dal 1° agosto al 30 novembre 2025 sono stati 22 (contro i 9 del periodo 15
aprile – 31 luglio), che hanno percorso in modalità sostenibile 6.899 km (contro i 2.257 della prima
parte dell’anno), risparmiando così 1.033 kg di CO2 (un valore pari a quanto assorbono 52 alberi).
La cerimonia di premiazione è avvenuta nella sala consiliare di Montebello Vicentino, alla presenza
dell’assessore Anna Cracco (che segue in prima persona il progetto), del sindaco di Montorso Emma
Baron e del sindaco di Zermeghedo Luca Albiero.
“Il progetto, e lo dimostrano i numeri in forte crescita, procede con soddisfazione – afferma
l’assessore Anna Cracco –. Auspico che, con l’arrivo della primavera e di temperature più miti, che
favoriscono gli spostamenti sostenibili, si possa registrare un ulteriore incremento”.
“Complimenti a tutti i premiati – dichiara il sindaco Dino Magnabosco –, perché sono gli alfieri di
un modo di interpretare la mobilità nel rispetto dell’ambiente”.Il progetto “Bike to work” prevede che ai partecipanti venga riconosciuto un ecobonus correlato ai
chilometri percorsi durante il tragitto casa-lavoro, spendibile presso le attività commerciali dei
Comuni aderenti. Ogni chilometro percorso in bici, in monopattino o a piedi, vale 20 ecopunti,
corrispondenti a 0,25 euro. Raggiunti gli 800 ecopunti, si riceve un buono da 10 euro da spendere
nei negozi aderenti. Il tetto massimo è di 2,5 euro al giorno e di 350 euro all’anno.
Requisito essenziale per partecipare è essere residenti in uno dei quattro Comuni convenzionati. Si
deve poi scaricare la app Ecoattivi, che calcola i chilometri percorsi, indicando il luogo di partenza
(casa) e quello di arrivo (lavoro), e che fornisce anche la lista degli esercizi commerciali aderenti.