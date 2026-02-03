“Bike to work” a Montebello, Montorso, Zermeghedo e Gambellara: 22 premiati nella seconda parte del 2025



Numeri in crescita, nel territorio che aggrega i Comuni di Montebello Vicentino (capofila),

Montorso Vicentino, Zermeghedo e Gambellara, per il progetto provinciale “Bike to work”, che

mira ad incentivare la mobilità sostenibile, premiando con buoni spesa chi sceglie di recarsi al lavoro

in bicicletta, con il monopattino elettrico o a piedi.

I premiati per il periodo dal 1° agosto al 30 novembre 2025 sono stati 22 (contro i 9 del periodo 15

aprile – 31 luglio), che hanno percorso in modalità sostenibile 6.899 km (contro i 2.257 della prima

parte dell’anno), risparmiando così 1.033 kg di CO2 (un valore pari a quanto assorbono 52 alberi).

La cerimonia di premiazione è avvenuta nella sala consiliare di Montebello Vicentino, alla presenza

dell’assessore Anna Cracco (che segue in prima persona il progetto), del sindaco di Montorso Emma

Baron e del sindaco di Zermeghedo Luca Albiero.

“Il progetto, e lo dimostrano i numeri in forte crescita, procede con soddisfazione – afferma

l’assessore Anna Cracco –. Auspico che, con l’arrivo della primavera e di temperature più miti, che

favoriscono gli spostamenti sostenibili, si possa registrare un ulteriore incremento”.

“Complimenti a tutti i premiati – dichiara il sindaco Dino Magnabosco –, perché sono gli alfieri di

un modo di interpretare la mobilità nel rispetto dell’ambiente”.Il progetto “Bike to work” prevede che ai partecipanti venga riconosciuto un ecobonus correlato ai

chilometri percorsi durante il tragitto casa-lavoro, spendibile presso le attività commerciali dei

Comuni aderenti. Ogni chilometro percorso in bici, in monopattino o a piedi, vale 20 ecopunti,

corrispondenti a 0,25 euro. Raggiunti gli 800 ecopunti, si riceve un buono da 10 euro da spendere

nei negozi aderenti. Il tetto massimo è di 2,5 euro al giorno e di 350 euro all’anno.

Requisito essenziale per partecipare è essere residenti in uno dei quattro Comuni convenzionati. Si

deve poi scaricare la app Ecoattivi, che calcola i chilometri percorsi, indicando il luogo di partenza

(casa) e quello di arrivo (lavoro), e che fornisce anche la lista degli esercizi commerciali aderenti.