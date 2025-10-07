ALTO VICENTINOCRONACA
7 Ottobre 2025 - 9.40

Betoniera esce di strada e si ribalta, ferito il conducente (FOTO)

REDAZIONE
Sandrigo, ieri alle15:50 A.S. 25enne di Zanè alla guida di un’autobetoniera, in via Termini, ha perso il controllo del mezzo pesante e si è ribaltato sul ciglio stadale adagiandosi sulla fiancata sinistra.

Il conducente dell’autobetoniera ha riportato lesioni lievi tanto da recarsi autonomente presso l’ospedale di Santorso.

Rilievi e regolazione traffico a cura di due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino, mentre la società Sicurezza e Ambiente provvedeva alla pulizia della carreggiata dai detriti ed un autogru interveniva per il raddrizzamento del mezzo pesante.

