BASSANO
1 Ottobre 2025

Bassanese – Denunciato ladro seriale: colpi in diversi negozi

REDAZIONE
I Carabinieri della Stazione di Rosà hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza un 41enne italiano, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nei mesi di luglio e agosto 2025 nel Comune di Rossano Veneto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura berica, l’uomo avrebbe compiuto un furto consumato e cinque tentati, quattro dei quali concentrati nella stessa nottata del 9 agosto.

Il modus operandi era sempre lo stesso: lanciava pietre o oggetti contundenti contro vetrine e porte di attività commerciali, nel tentativo di introdursi all’interno e impossessarsi di denaro o beni. In un caso aveva addirittura manomesso una telecamera di sorveglianza, in un altro infranto una porta a vetri con una pietra e un vaso, ma in entrambi gli episodi era stato costretto alla fuga dall’attivazione dell’allarme.

L’unico furto andato a segno risale alla sera del 5 luglio, quando il 41enne, introducendosi in un locale di ristorazione, era riuscito a rubare 400 euro di fondo cassa e circa 300 euro custoditi nel contenitore delle mance del personale, prima di dileguarsi.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ad altri riscontri, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi a suo carico, ottenendo dalla Procura un decreto di perquisizione personale e locale. L’atto, eseguito il 24 settembre, ha avuto esito positivo: presso l’abitazione dell’uomo sono stati trovati capi di abbigliamento e scarpe compatibili con quelli indossati durante i furti.

