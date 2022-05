Basket femminile: il Famila Schio Campione d’Italia per l’undicesima volta

Il Famila Wuber Schio è per l’undicesima volta Campione d’Italia. La squadra orange conquista lo scudetto 2021-2022 battendo in gara-4 della serie finale la Virtus Segafredo Bologna. Al PalaDozza la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos non fa sconti, grazie ai 22 punti di Sandrine Gruda, ai 21 di Kitija Laksa e ai 12 di Giorgia Sottana.

Nonostante la “caduta” ingara 3 in casa delle bolognesi, ieri sera non c’è stata storia e il tricolore numero 11 arriva nuovamente per il club scledense. Ed arriva al termine di una stagione dominata, almeno in Italia: nessuna sconfitta in campionato e due sole nella post season, oltre a una Final Four di Eurolega sostanzialmente sfiorata. Festa al Paladozza, nel tempo di basket city, e festa anche a Schio, dove le semifinali contro il Ragusa e le prime due gara casalinghe contro Bologna hanno sempre segnato il tutto esaurito al Palaromare.