Avventura e impegno: Chiampo ha festeggiato 100 anni di Scoutismo

Chiampo ha vissuto un lungo weekend di festa per celebrare il centenario del Gruppo scout Agesci Chiampo 1. Un secolo di avventura, valori, impegno e crescita comunitaria è stato festeggiato con un ricco calendario di eventi aperti a tutti, tra attività scout, musica, spettacoli e momenti di riflessione.

LA STORIA

Il Gruppo Agesci Chiampo 1 festeggia quest’anno un traguardo straordinario: un secolo di storia. Un percorso affascinante, iniziato nel lontano 1925, che ha visto generazioni di giovani crescere all’insegna dell’avventura, dei valori scout, dell’impegno civico e della costruzione di una comunità solida. “Questa ricorrenza non è solo un anniversario, ma una preziosa occasione per guardare al passato con gratitudine, celebrare il presente con gioia e proiettarsi verso il futuro dello scautismo a Chiampo con rinnovato slancio” -commenta il sindaco Filippo Negro.

Nel 1925 nacque a Chiampo il gruppo scout “Chiampo 1° San Martino”, per iniziativa della Parrocchia. Don Giuseppe Belluzzo fu il primo direttore, affiancato dall’assistente ecclesiastico Daniele Michelazzo e dagli istruttori Faustino Zecchin e Vittorio Bertozzo, con Vittorio Danda come aiuto direttore. Già nel dicembre dello stesso anno, il gruppo contava sessanta iscritti suddivisi in nove squadriglie con nomi di animali, espressione di tutte le antiche famiglie Chiampesi. Questo fu il primo periodo di attività del nostro gruppo, bruscamente interrotto nel 1927 dalle autorità governative dell’epoca.

Seguirono altri due significativi periodi: un secondo, dal dopoguerra fino al 1966, culminato con un memorabile campo al Lido di Volano, e un terzo, iniziato nei primi anni settanta e che con orgoglio perdura tuttora, testimoniando la resilienza e la continua vitalità dello spirito scout a Chiampo. Dalla sua fondazione ad oggi, il gruppo ha censito ben 1661 scout. Attualmente, è costituito da 152 ragazzi e 33 capi, una testimonianza della sua costante crescita e del suo impegno nel formare le nuove generazioni.

LA FESTA

“In questo contesto di celebrazione – continua Filippo Negro – gli scout di Chiampo e la comunità tutta hanno vissuto un momento particolarmente significativo: la “Festa Scout del Centenario”, un’opportunità unica per riunire gli scout di ieri e di oggi, in un incontro ricco di riflessioni, festeggiamenti, momenti di preghiera e soprattutto la condivisione di quei momenti storici che hanno plasmato l’identità e lo spirito del gruppo” – conclude il Sindaco.

Un weekend di celebrazioni

Il programma della Festa Scout del centenario è stato pensato per essere un’occasione speciale.

Venerdì 30 maggio, le celebrazioni hanno preso il via nel tardo pomeriggio con l’inaugurazione della Mostra del Centenario: un viaggio emozionante attraverso cimeli e fotografie che ripercorrono la ricca storia del gruppo. A seguire, la Santa Messa di Suffragio. La serata si è conclusa con una stimolante tavola rotonda dal titolo “Custodi di Sogni”, che ha visto la partecipazione dell Vescovo della Diocesi di Vicenza Mons. Giuliano Brugnotto, la Capo Guida Nazionale di AGESCI Giorgia Caleari, il Presidente diocesano di A.C. Dino Caliaro, il Sindaco di Valdagno e Temporary Owner di Zordan SRL sb Maurizio Zordan. Modera il Prof. Pier Paolo Frigotto.

Sabato 31 maggio, si è iniziato con l’emozionante cerimonia dell’Alzabandiera. Subito dopo, alle 15:30, hanno preso il via i laboratori di attività manuale e tecniche scout, intitolati “Impara l’arte e mettila da parte”, pensati per stimolare la curiosità e la creatività di tutte le età. Nel tardo pomeriggio, si è svolto il Palio “Cento Fuochi”, una competizione avvincente in cui le squadre si sfideranno per dimostrare la propria abilità e spirito di squadra. Mentre alla sera musica e stand gastronimici hanno allietato la piazza.

Domenica 1 giugno la giornata si è aperta con un altro momento di forte significato: l’Alzabandiera e il corteo e la Santa Messa del Centenario, presieduta dal Vescovo Giuliano Brugnotto. A mezzogiorno, il Pranzo comunitario, seguito da giochi e attività libere per tutti. Alla sera, lo spettacolo teatrale “Aquile Randagie: credere, disobbedire e resistere” ha raccontato una pagina eroica e commovente della storia dello scautismo.

L’ultimo giorno di festeggiamenti, lunedì 2 giugno, ha coinciso con la Festa della Repubblica Italiana, aggiungendo un ulteriore significato alle celebrazioni.