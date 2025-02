Autostrada Brescia-Padova, Nardin: “Le quote di A4 Holding ci garantiscono 2 milioni di euro l’anno e investimenti nel vicentino”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

“Bene una holding autostradale del Nordest, ma che ne sarà degli utili che la Provincia di Vicenza ricava dalle quote di A4 Holding?”

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin segue con attenzione la trattativa Stato-Regione che dovrebbe portare all’affidamento “in house” dell’autostrada Brescia-Padova a Cav, concessionario della Regione Veneto.

“Un’operazione che avrebbe sicuramente risvolti positivi -commenta Nardin- perché gli utili della gestione rimarrebbero di proprietà pubblica per essere investiti in infrastrutture a servizio del veneto. Ma, c’è un ma. La Provincia di Vicenza detiene il 2,05% di A4 Holding, che corrisponde ad un riconoscimento annuo di circa 2 milioni di euro. Una cifra che pesa in maniera importante sul bilancio della Provincia e che utilizziamo per mantenere efficiente la rete stradale di nostra competenza, cioè 1.240 km di strade e 461 ponti. Si aggiunga a ciò che nella concessione ad A4 Holding ci sono investimenti che riguardano la viabilità vicentina per oltre 100 milioni di euro. Ricordo, a titolo di esempio, il collegamento tra la tangenziale sud di Vicenza e la viabilità ordinaria dei comuni di Arcugnano e Altavilla, il secondo stralcio del ponte di Debba per collegare la Riviera Berica al casello di Vicenza est, il prolungamento di via Aldo Moro.

Alla Regione Veneto -conclude il presidente- chiedo di tenere in debito conto le conseguenze che avrebbe per il territorio vicentino l’affidamento a Cav dell’autostrada Brescia-Padova. Chiedo di valutare una adeguata compensazione, che ci permetta di continuare a garantire ai vicentini, cittadini e imprese, infrastrutture stradali adeguate ad una delle aree più produttive d’Italia. Ho già preso contatti con la vicepresidente del Veneto Elisa De Berti, che sta seguendo in prima persona l’operazione, a breve ci incontreremo e sono certo che troveremo un accordo perché il territorio vicentino e la Provincia di Vicenza beneficino al massimo dell’affidamento della Brescia-Padova a Cav. ”