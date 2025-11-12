Aurora boreale mozzafiato sulle Dolomiti: il cielo si tinge di fuoco

Stanotte, 12 novembre 2025, una straordinaria tempesta magnetica ha illuminato il cielo del Bellunese con l’aurora boreale, regalando uno spettacolo di rara bellezza. Il fenomeno è iniziato intorno alle 2.30 e si è protratto fino all’alba, quando il chiarore del sole ha cancellato le ultime “luci del nord”.

Sopra le montagne, l’ambiente illuminato dalla Luna ha fatto risaltare sfumature rossicce, violette e verdi, visibili ad occhio nudo, creando un’atmosfera irreale e magica. L’aurora è stata immortalata in uno scatto mozzafiato da Claudio Pra, condiviso sul suo profilo Facebook, che cattura la meraviglia del cielo sopra Frassené Agordino e i dintorni.

Il fenomeno nasce dall’incontro tra particelle solari cariche e l’atmosfera terrestre, che liberano energia sotto forma di luce danzante. Solitamente visibile solo alle alte latitudini, negli ultimi mesi, l’attività solare intensa ha permesso di osservare l’aurora anche nel Nord Italia.

Gli appassionati e i curiosi che hanno avuto la fortuna di osservare il cielo sopra le Dolomiti hanno vissuto un momento unico, dove scienza, natura e poesia si sono fuse in uno spettacolo che resterà negli occhi e nella memoria di tutti.