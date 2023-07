Attenzione: venerdì passa a Vicenza il Giro del Veneto Juniores, mezza città bloccata

Dalle 10 alle 15.30 di venerdì 28 luglio sono previste alcune modifiche alla circolazione per il passaggio a Vicenza della prima edizione del Giro del Veneto Juniores 2023, la cui seconda tappa arriverà in viale Roma.

I partecipanti entreranno nel territorio comunale da viale Riviera Berica e proseguiranno per Borgo Berga, via Oliva, via Gallo, piazzale Fraccon, viale Risorgimento Nazionale, viale X Giugno, viale Venezia, piazzale della Stazione, viale Roma.

Lungo tutto il percorso di gara sarà vietata la sosta a partire dalle 10, con progressiva chiusura alla circolazione a partire dalle 12.30 circa e fino al completo transito dei ciclisti previsto per le 15.30.

Fin dalle 8 sarà chiuso il parcheggio di piazzale Bologna e istituito il divieto di sosta lungo viale Roma, con spostamento dei capolinea del trasporto pubblico locale. Viale Roma sarà chiuso al transito a partire dalle 10.

Dalle 12.30 fino al termine della manifestazione, prevista per le 15.30, la stazione ferroviaria non sarà raggiungibile.

L’evento, che si snoderà in quattro tappe tra le province di Padova, Treviso e Vicenza dal 27 al 30 luglio, è una delle competizioni ciclistiche più attese della stagione e vedrà giovani talenti provenienti da diverse squadre sfidarsi su un percorso impegnativo e spettacolare.

La prima tappa è in programma il 27 luglio e si snoderà a Padova per 6,1 chilometri. Il giro ripartirà il 28 luglio da Este e raggiungerà l’arrivo a Vicenza dopo aver percorso in totale 106,5 chilometri. Il 29 luglio si riparte da Abano Terme fino a San Vendemiano per 135,6 chilometri e infine il 30 luglio in 95,6 da Padova a Teolo.

La manifestazione è organizzata da SC Padovani in collaborazione con il Comune di Vicenza e i con Comuni interessati dal passaggio della gara.

Informazioni sulla gara: https://girodelvenetojuniores.it/

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili anche sul portale Luce Verde, il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.