Atletica: il 6 agosto torna il Meeting Brazzale, attesi atleti internazionali al Rosmini

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Sabato 6 agosto, al Campo di atletica Guido Perraro, in via Rosmini a Vicenza, si terrà la quarta edizione del Meeting Brazzale, prestigioso appuntamento sportivo del calendario estivo per gli atleti e gli appassionati di atletica.

Organizzato da Atletica Vicentina, in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Veneto e con il supporto di Brazzale, il Meeting Brazzale prenderà il via nel pomeriggio di sabato 6 Agosto al Campo Scuola “Guido Perraro” di via Rosmini 8 a Vicenza, con la partecipazione di atleti provenienti da dieci paesi del mondo, oltre all’Italia.

La manifestazione, di livello tecnico-agonistico molto elevato grazie alla selezione dei migliori atleti taliani e mondiali, è aperta anche alla partecipazione delle categorie promozionali under 16 e under 14. L’obiettivo di questa scelta è avvicinare i giovani all’atletica, uno sport adatto a tutti che promuove la socializzazione di grandi e piccoli. Insomma, un Meeting importante sul piano sportivo e con un grande valore aggiunto, reso possibile dal felice connubio tra Atletica Vicentina e Brazzale, la più antica azienda lattiero casearia italiana.

Parteciperanno al meeting del 6 agosto, reduci dai mondiali Eugene:

– MARTELLO F: SARA FANTINI 4^ ai Mondiali 2022 e finalista alle Olimpiadi 2021 e pluricampionessa italiana

– PESO M: NICK PONZIO e LEONARDO FABBRI il primo finalista ai Mondiali 2022 e alle Olimpiadi 2021

– TRIPLO F: La vicentina OTTAVIA CESTONARO già Campionessa Europea Under 20 nel 2014 e pluricampionessa italiana – Bella sfida con atlete provenienti da Germania, Croazia e Ucraina.

– ALTO M: SEBASTIEN MICHEAU (Francia) campione francese indoor – che sfiderà il beniamino di casa e Campione Italiano Under 23 MANUEL LANDO

– ASTA F: ELISA MOLINAROLO ha partecipato alle Olimpiadi 2021

Non mancheranno atleti di caratura internazionale come:

– MARTELLO M: MARCO LINGUA pluricampione italiano – Bella sfida con il Campione Italiano Under 23 GIORGIO OLIVIERI

– 100 M: TIJANI KEITA (Gambia) bella sfida con il Campione Italiano Under 23 FEDERICO GUGLIELMI e con FREIDER FORNASARI

– 800 F: STINA TROEST (Danimarca) pluricampionessa danese di 400/800