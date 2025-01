Atletica, Cappelletti va veloce

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un altro miglioramento nei 60 metri per il 21enne Filippo Cappelletti (Osa Saronno Libertas) con 6”65 al Palaindoor di Padova, di nuovo al personale una settimana dopo il 6”67 ottenuto a Modena dal giovane sprinter, bronzo europeo U20 con la 4×100 nel 2021 e poi condizionato da problemi fisici. Nella gara femminile, 7”48 per un’altra velocista classe 2003, la piemontese Gaya Bertello (Pol. Novatletica Chieri) che precede di un centesimo la vicentina Martina Guizzon (G.A. Bassano 1948). Quarta un’altra vicentina, l’ostacolista Alice Muraro (Aeronautica), scesa a 7”52. Per Bertello, poi, anche la vittoria nei 200 in 24”20. La seconda giornata del weekend di gare al Palaindoor, con altri otto titoli regionali assoluti in palio, offre anche il 6.29 di Veronica Crida (Atl. Brescia 1950) nel lungo, davanti a Sofia Borello (Atl. Brescia 1950) atterrata a 6.22.

RISULTATI. UOMINI. 60: 1. Filippo Cappelletti (Atl. OSA Saronno Lib.) 6”65, 2. Filippo Padovan (Atl. Vicentina) 6”79 (campione regionale assoluto), 3. Emanuele Trento (Atl. OSA Saronno Lib.) 6”79. 800: 1. Lorenzo Forni (Atl. Lecco-Colombo Costruz.) 1’51”53, 2. Kevin Lodi (G.A. Bassano 1948) 1’51”95 (campione regionale assoluto). Asta: 1. Andrea Demontis (Cus Cagliari) 4.90. 4×2 giri: 1. Atl. Chiari 1964 Lib. (Bordiga, Falappi, Astolfi, Akwannor) 3’19”30, 6. Atl. Ponzano (Prenol, Galiazzo, Antiga, Colle) 3’34”30 (campioni regionali assoluti).

Allievi. Lungo: 1. Edoardo Borchi (Atletica Livorno) 6.87, 2. Gabriele Faganello (ATL-Etica San Vendemiano) 6.70.

Master. 60 ostacoli: 1. Carloalberto Mainini (Atl. Bienate Magnago 1980, SM40) 8”27. Marcia (3000 m): 1. Damiano Barbieri (Risorgive Aps, SM40) 14’32”56.

DONNE. 60: 1. Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri) 7”48, 2. Martina Guizzon (G.A. Bassano 1948) 7”49 (campionessa regionale assoluta), 3.Clarissa Vianelli (Polisport. Novatletica Chieri) 7”49, 4. Alice Muraro (Aeronautica) 7”52. 200: 1. Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri) 24”20, 2. Laura Franceschi (Assindustria Sport) 24”96. 800: 1. Sophia Favalli (Atl. Brescia 1950) 2’09”59, 4. Alessia Miniutti (Gs Astra) 2’12”84 (campionessa regionale assoluta). Alto: 1. Eleonora Favaretto (Team Treviso) 1.68 (campionessa regionale assoluta). Lungo: 1. Veronica Crida (Atl. Brescia 1950) 6.29, 2. Sofia Borello (Atl. Brescia 1950) 6.22, 3. Chiara Galvani (Atl. Brescia 1950) 6.10. Triplo: 1. Francesca Ventura (Assindustria Sport) 12.51 (campionessa regionale assoluta). 4×2 giri: 1. Atl. Ponzano (Ammirati, Pivato, Andrigo, Zanardo) 4’04”64 (campionesse regionali assolute).

Allieve. Asta: 1. Elena Fabiani (Atl. San Bonifacio-Valdalpone) 3.60.

Master. 200: 1. Serena Caravelli (Atl. Brugnera PN Friulintagli, SF45) 26”33. 60 ostacoli: 1. Serena Caravelli (Atl. Brugnera PN Friulintagli, SF45) 9”03. Marcia (3000 m): 1. Silvia Dare (Atl. Brugnera PN Friulintagli, SF35) 15’55”18.

In foto: Veronica Crida (credito Bassan/FIDAL)