Atletica, Filippo Padovan è campione italiano nei 60metri

Nei 60 metri dei campionati italiani allievi di atletica emerge il vicentino Filippo Padovan (Atl. Vicentina), l’unico a correre in meno di sette secondi con un doppio 6.99 in batteria e anche in finale. Ha iniziato soltanto da un anno e mezzo il 16enne di Monticello Conte Otto, avviato all’atletica dall’ex triplista azzurra Barbara Lah a Vicenza, dopo essere stato notato nelle gare studentesche che lo hanno convinto a lasciare il calcio. In due a 7.05 con Daniel Ohua (Cus Bergamo) a precedere per questione di millesimi Federico Dicati (Fiamme Oro Padova), terzo anche nei 60 come nel lungo.