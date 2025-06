Arzignano, spaccata nella notte: sfondano la vetrina della gioielleria Pascucci con un’auto rubata (FOTO)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Colpo fulmineo nella notte ai danni della storica gioielleria Pascucci, in pieno centro città. Erano circa le 3 del mattino quando un’auto, una Fiat Panda risultata rubata, è stata lanciata contro la vetrina del negozio in piazza Campo Marzio, sfondandola completamente.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno due persone – col volto coperto – sono scese dal veicolo e in pochi minuti hanno fatto razzia dei gioielli esposti. Una seconda auto, di grossa cilindrata e con targa anch’essa rubata, era pronta per la fuga: i malviventi si sono dileguati a tutta velocità prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Si tratterebbe di ladri professionisti, che avevano studiato nel dettaglio il colpo. L’intera azione sarebbe durata un paio di minuti, prima dell’arrivo, anch’esso fulmineo della vigilanza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Valdagno, che stanno conducendo le indagini. Fondamentali saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che avrebbero ripreso l’intera scena.

Ingenti i danni alla vetrina e all’ingresso del negozio, mentre il bottino è ancora in corso di quantificazione ma si preannuncia elevato.