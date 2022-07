ARZIGNANO – Ruba le elemosine nella chiesa di Sant’Agata, poi spintona i carabinieri: arrestato vicentino di 55 anni

Martedì 26 luglio i carabinieri della Compagnia di Valdagno sono intervenuti a Tezze di Arzignano dove, dopo attività investigativa, hanno arrestato in flagranza di reato per furto e per resistenza a Pubblico Ufficiale Paolo Sudiero, 55enne nato e residente a Thiene, pregiudicato.

L’uomo, alle 16.30 è stato sorpreso ad asportare monete presenti nella cassetta delle elemosine della chiesa di Sant’Agata utilizzando del nastro adesivo e una barretta metallica. E’ stato perquisito e gli sono stati sequestrati 72 euro, verosimilmente provento del reato, oltre a numerosi attrezzi per lo scasso. L’uomo, per fuggire ha spinto i carabinieri ma è stato bloccato. Nessuno è rimasto ferito. E’ stato sottoposto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Nel processo, l’arresto è stato convalidato. E’ stato deciso di imporgli l’obbligo di dimora a Thiene, con divieto di uscire nella notte e con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.