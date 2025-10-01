ARZIGNANO PIONIERA DEL MADE IN ITALY: INAUGURATO ‘MILE’, IL MUSEO DELLA PELLE

Arzignano si conferma una delle capitali del Made in Italy con l’inaugurazione di MILE, il primo museo al mondo interamente dedicato alla filiera della pelle, unico nel suo genere. Un percorso espositivo che racconta storia, innovazione e artigianalità di un settore simbolo dell’eccellenza italiana. All’apertura era presente anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a sottolineare l’importanza strategica di questo progetto per il territorio e per l’industria nazionale. Di Laura Campagnolo