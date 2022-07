ARZIGNANO – Si cerca Giada, scomparsa da ore e cellulare spento

L’allarme è stato diramato sui social nelle pagine dell’Ovest Vicentino e una denuncia di scomparsa formale è stata presentata ai carabinieri della Compagnia di Valdagno e diramata anche alla Polizia Locale Vi Ovest. Si cerca Giada Tezza di 31 anni, nata ad Arzignano, ufficialmente residente in città (e non a Brogliano come inizialmente scritto). La ragazza è scomparsa da ieri mattina, dopo essersi allontanata a bordo della sua automobile. L’appello è stato lanciato su Facebook dalla sorella Lara oggi a mezzogiorno, che scrive: “Vi prego di aiutarmi, da ieri mattina è scomparsa mia sorella Giada Tezza, il cellulare è staccato e nessuno l’ha più vista, la denuncia dai carabinieri è già stata fatta, la sua macchina è uguale a quella in foto…()”. Chiunque la trovasse può fare segnalazione alle forze dell’ordine