Arzignano, Bevilacqua verso il Consiglio Regionale: cambio in giunta fino alle elezioni 2026

Arzignano si prepara a un passaggio istituzionale delicato. La sindaca Alessia Bevilacqua, eletta in Consiglio Regionale del Veneto con 8.425 preferenze, ha annunciato ai cittadini la prossima cessazione dalla carica, come previsto dalla normativa. La comunicazione ufficiale da parte della Regione è attesa nei prossimi giorni, ma Bevilacqua ha già definito l’assetto che guiderà la città fino alle elezioni di primavera 2026.

Nel lungo messaggio rivolto alla comunità, la sindaca sottolinea come l’obiettivo prioritario sia garantire stabilità, continuità operativa e sicurezza amministrativa, ricordando come gli ultimi anni abbiano evidenziato l’importanza di una struttura comunale pronta a reagire rapidamente anche a emergenze improvvise.

La nuova giunta

La rimodulazione della squadra di governo vede una serie di passaggi chiave, come la sostituzione del ruolo di vicesindaco, fino ad oggi ricoperto da Riccardo Masiero:

Lucrezia Mecenero , già assessore al Sociale e alle Scuole, diventa vicesindaco con deleghe a sociale e politiche giovanili. In caso di decadenza formale della sindaca, assumerà le funzioni piene del primo cittadino, comprese bilancio ed edilizia/urbanistica.

, già assessore al Sociale e alle Scuole, diventa con deleghe a sociale e politiche giovanili. In caso di decadenza formale della sindaca, assumerà le funzioni piene del primo cittadino, comprese bilancio ed edilizia/urbanistica. Enrico Marcigaglia è nominato assessore con delega a Sicurezza, Comunicazione, Progetti Strategici e Commercio.

è nominato assessore con delega a Sicurezza, Comunicazione, Progetti Strategici e Commercio. Giovanni Lovato mantiene Lavori Pubblici, Viabilità, Parchi, Sport e Protezione Civile.

mantiene Lavori Pubblici, Viabilità, Parchi, Sport e Protezione Civile. Giovanni Fracasso tiene Cultura, Eventi e Tutela dell’Ambiente.

tiene Cultura, Eventi e Tutela dell’Ambiente. Riccardo Masiero, che fino ad oggi aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco, assume le deleghe a Raccolta Differenziata e Anagrafe.

Bevilacqua dedica parole particolarmente sentite proprio alla nuova vicesindaco Mecenero, sottolineandone formazione, competenze gestionali e maturità amministrativa, definite “rare per la sua età”. La sindaca ringrazia inoltre Masiero, che ha ricoperto il ruolo di vice fino alla nuova organizzazione.

Nel comunicato la sindaca rivendica alcuni dei risultati ottenuti durante il mandato: dalla riapertura delle piscine comunali al primo Museo della Pelle in Italia, fino al rilancio di iniziative culturali e sportive e a interventi su scuole, spazi pubblici e sicurezza. Tra le opere in fase conclusiva o in avvio cita il nuovo asilo nido comunale, la mensa scolastica di Villaggio Giardino, il futuro Auditorium da 500 posti, la pista ciclabile di Restena, la rotatoria di Costo e il progetto Arzignano Beach.

Bevilacqua assicura che continuerà a rappresentare Arzignano anche nel nuovo ruolo regionale, mantenendo un legame forte con la comunità: «Porterò con me il patrimonio di esperienze e relazioni vissute qui», scrive nel messaggio rivolto ai cittadini.

Il passaggio di consegne formale avverrà dopo la comunicazione ufficiale della Regione. Nel frattempo, la nuova giunta è già operativa per accompagnare Arzignano nei mesi che precedono le elezioni 2026.