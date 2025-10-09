ATTUALITA'OVEST VICENTINOPROVINCIA Vicenza
9 Ottobre 2025 - 15.31

Arzignano, al via la riqualificazione del parco giochi “Al Campetto” a Tezze (VIDEO)

REDAZIONE
Il Comune di Arzignano ha avviato un intervento di rigenerazione del parco giochi “Al Campetto”, situato in via Mameli a Tezze, una zona residenziale molto frequentata. L’iniziativa mira a rendere l’area più sicura, accogliente e funzionale per bambini, famiglie e residenti.

«Il parco giochi di via Mameli a Tezze è un elemento qualificante del territorio perché offre un luogo di svago, socialità, salute e benessere per tutte le fasce d’età — dichiarano il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Lovato —. Con la riqualificazione del parco “Al Campetto” vogliamo garantire sicurezza, inclusione e bellezza a un’area molto frequentata della nostra città».

Le attrezzature attuali, realizzate in legno e ormai vecchie di 17 anni, saranno completamente sostituite per assicurare la piena sicurezza e il decoro dell’area. Il progetto prevede la posa di una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, che permetterà un collegamento continuo e privo di ostacoli tra le diverse zone di gioco, e l’installazione di un cordolo cementizio perimetrale, utile a contenere il terriccio e prevenire la formazione di pozzanghere.

Saranno inoltre collocati nuovi giochi combinati, un’altalena tripla, una pedana interrata per saltare, giochi tridimensionali singoli e giochi inclusivi, insieme a nuove panchine e arredi, per rendere lo spazio più confortevole e fruibile da tutti.

L’intervento, dal valore complessivo di 125.000 euro più IVA, rientra nel più ampio programma comunale di manutenzione e rigenerazione dei 36 parchi gioco pubblici presenti ad Arzignano. L’obiettivo dell’Amministrazione è valorizzare i luoghi di incontro quotidiano, garantendo aree verdi sicure, inclusive e piacevoli, dove socializzare, giocare e vivere all’aria aperta in piena serenità.

