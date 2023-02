Arriva “Il Boemo”, il film sul compositore Mysliveček girato in Veneto

Dopo il successo al Festival di San Sebastian e al Trieste Film Festival, arriva a Venezia e Padova “Il Boemo”, sontuoso film musicale diretto da Petr Vaclav sulle avventure del compositore settecentesco Josef Mysliveček, una coproduzione Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia che ha avuto come set anche diverse location venete grazie al contributo del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e al supporto della Veneto Film Commission.

Il film sarà proiettato al Cinema Giorgione di Venezia mercoledì 22 febbraio (ore 19.00) alla presenza del regista e con l’introduzione di Jacopo Chessa, direttore VFC.

A Padova, seconda proiezione giovedì 23 febbraio al Piccolo Teatro (ore 20.30).

Realizzate alla fine del 2020, le riprese in Veneto sono state effettuate al Castello di Thiene (VI), Villa Chiminelli a Castelfranco Veneto (TV), Villa da Schio a Castelgomberto (VI), Villa Ghellini dell’Olmo a Villaverla (VI), e nei canali di Venezia, dove è stata utilizzata una gondola ricostruita a partire da quelle raffigurate nei dipinti del Canaletto.

Il Boemo racconta la scalata verso il successo di Josef Mysliveček, noto in Italia come

il Boemo e conteso da corti e teatri del tempo, dipingendo con dovizia di particolari un vibrante affresco della società aristocratica della seconda metà del settecento, un mondo in trasformazione che prelude all’imminente era “romantica”. Il compositore scriverà per le grandi voci del suo tempo, viaggerà per Repubbliche e corti del Bel Paese, sarà ispiratore ed amico del giovane Mozart, frequenterà molte donne che lo aiuteranno a fare carriera, ma ne amerà davvero soltanto una, un amore impossibile. Josef è destinato a bruciarsi. La sua musica, a lungo dimenticata, risuona.

A far rivivere le arie di Mysliveček, con esecuzioni filmate e registrate in presa diretta, un parterre di star della lirica tra le più ricercate dell’attuale panorama internazionale: Philipe Jarrousky, Raffaella Milanesi, Emöke Barath, Simona Šaturová, Juan Sancho.