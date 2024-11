AREA BERICA – IL PROGETTO ‘BLU ABAM’ NELLE SCUOLE D’INFANZIA: UNA VEDETTA SUI DISTURBI NEL NEUROSVILUPPO DEI BAMBINI

Come riconoscere e interpretare i segnali del bambino quando qualcosa non va? L’associazione Abam Onlus, da anni attiva nel territorio, in collaborazione con il Centro Clinico La Quercia ha avviato il progetto Blu Abam, rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia di 7 comuni dell’Area Berica, per individuare e prevenire disturbi nel neurosviluppo. Di Elisa Santucci