Arcugnano, maggioranza in difficoltà dopo le dimissioni dell’assessore al bilancio

ARCUGNANO – Il clima politico in municipio si fa teso dopo l’uscita di scena dell’assessore al bilancio Enrico Maria Zucconi, che ha lasciato l’incarico poche ore prima dell’ultimo consiglio comunale. La seduta, dedicata al bilancio previsionale, si è aperta con tre sedie vuote tra i banchi della maggioranza: oltre a Zucconi, erano assenti anche i consiglieri Moreno Vicari e Matteo Bruscato.

La minoranza, colta di sorpresa, ha chiesto una sospensione dei lavori, definendo l’episodio un segnale evidente delle fratture interne alla squadra di governo.

Zucconi conferma di aver protocollato dimissioni definitive maturate dopo «una lunga riflessione», spiegando di non riconoscersi più nel metodo di lavoro adottato dalla maggioranza. L’ex assessore lamenta una scarsa condivisione delle scelte strategiche e la difficoltà di operare con la necessaria autonomia nelle materie finanziarie. Continuerà comunque a sedere in consiglio per garantire il passaggio di consegne.

Il sindaco Marco Carollo avrebbe tentato di ridimensionare la portata politica dell’episodio, assicurando che l’operatività dell’amministrazione non è compromessa. Pur prendendo atto delle dimissioni, respinge le accuse di immobilismo e denuncia la volontà dell’opposizione di “fare spettacolo”, ricordando inoltre la complessa gestione del contenzioso legato alla scuola media, che potrebbe comportare un pesante debito per il Comune.

Sempre secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, Carollo ha invitato invita infine a considerare naturali le divergenze interne in una squadra amministrativa, affermando che ciò che conta è la continuità del lavoro per la comunità.

Venerdì prossimo è previsto un incontro promosso dal segretario provinciale di Fratelli d’Italia Silvio Giovine in comune ad Arcugnano per provare a ricomporre la frattura.