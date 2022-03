Anello Piccole Dolomiti, ecco la “card”

Nell’ambito del piano di marketing territoriale e comunicazione legato all’Anello Piccole Dolomiti (Regione Veneto – Provincia di Vicenza), promosso e finanziato dai Comuni di Valdagno (capofila), Brogliano, Crespadoro, Recoaro Terme e Nogarole e sostenuto dalle associazioni di categoria, è stata attivata una nuova iniziativa, la “Anello Card”.

Frutto di una collaborazione tra l’osservatorio MarSEC di Marana di Crespadoro e quattordici realtà poste

lungo il percorso tra aziende agricole, cantine, attività di pernottamento e ristorazione, guide, attività con

gli asini e cavalli, si propone, attraverso un’attività di co-marketing (promozione reciproca), di incentivare la

permanenza e la scoperta del territorio e delle realtà aderenti da parte delle migliaia di persone provenienti da

tutto il nord Italia che ogni anno visitano l’osservatorio.



COME FUNZIONA

Coloro che parteciperanno alle aperture del MarSEC a Marana di Crespadoro (VI) a partire dal periodo pasquale

riceveranno un volantino, valido come card, che consentirà di usufruire degli sconti ed omaggi presso le

attività collegate al percorso elencate sul retro, secondo le modalità indicate da ciascuna realtà.

Per usufruire dello sconto o dell’omaggio sarà sufficiente presentarlo, timbrato dal MarSEC, al momento

dell’ordinazione o della prenotazione.