Nuovo crollo sulle Piccole Dolomiti: addio al Campanile del Sengio Bianco

Le Piccole Dolomiti si sgretolano. Dopo il crollo dell’Omo poco più di un mese fa, ‘viene giù’ un altro simbolo del Gruppo del Carega, il Campanile del Sengio Bianco, alla cima del Plische. A fotografare e documentare sui social l’utente ‘Poro Can’, che a dispetto del nome offre un servizio informativo di prim’ordine (sua anche la foto in anteprima nell’articolo).

“Attenzione” scrive. “…grande crollo sulla parete nord del Campanile del Sengio Bianco (Vallon delle Bise Planke, Sottogruppo del Kerle, Carega). La frana ha completamente “spazzato” via le lunghezze tra gli strapiombi superiori della via “Al Cuor non si Comanda”, risparmiando solamente parte della cuspide sommitale. La via “Ruggero Dal Cengio” allo spigolo adiacente, invece, è stata sfiorata di pochi metri nel tratto centrale. I camini della via “Calendigiugno”, trovandosi su un altro versante, non sono stati investiti direttamente ma è probabile che la parte superiore, nei pressi della cuspide, sia compromessa. Come sempre un grazie a Madre Natura per aver concesso il “tempo” di salire questa bella parete, alla fine “comanda” sempre Lei”.