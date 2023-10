Tragedia sfiorata a Venezia: crolla terrazzino (foto)

Dalle 7:30, di venerdì, i vigili del fuoco stanno operando in Sestiere Cannaregio 3295 a Venezia per la caduta di parte di un terrazzino di pietra di un’abitazione privata: nessuna persona è rimasta ferita. Una parte del manufatto, composta dai capitelli dei capitelli di pietra della ringhiera, si è distaccata cadendo sulle fondamente in quel momento deserte. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa lagunare hanno effettuato un primo sopralluogo per verificare la staticità del resto del terrazzo e transennato momentaneamente la zona. Sul posto il personale del comune per interdire la zona sottostante. Intervento di soccorso ancora in corso.