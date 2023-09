VENETO – Crolla il tetto di un teatro (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco ieri sera, intorno alle 19:30, per il crollo del tetto di un teatro dismesso in via Maffei, a Stienta (RO): nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro la squadra dei pompieri di Castelmassa con l’ausilio di una piattaforma aerea per le operazioni di sopralluogo. Presente anche il funzionario di guardia del comando per le valutazioni tecnico strutturali e le operazioni di messa in sicurezza dell’area circostante. Durante le operazioni dei vigili del fuoco la strada interessata è rimasta chiusa, sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima della mezzanotte.