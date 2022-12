Altavilla, un Natale ricco di iniziative

Sarà un Natale ricco di iniziative e momenti di socialità quello che accenderà anche quest’anno il cuore di Altavilla Vicentina.

Il calendario di appuntamenti natalizi si aprirà sabato 10 dicembre alle ore 14:00 con numerose attività ludiche dedicate ai più piccoli: spettacoli di magia, truccabimbi, baby dance e laboratori creativi.

Alle 16.30 si terrà l’esibizione dell’artista altavillese Davide Faresin per poi lasciare il palco alle 17.30 alla Pedrollo Band di Vicenza, mentre alle 20:45 nella sala conferenze del Cuoa andrà in scena il Concerto di Natale a cura del coro “Le Tavernelle”.

Domenica 11 dicembre vedrà di nuovo protagonisti i bambini che, fra le tante attività, potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale, assistere ad artisti di strada e trampolieri che animeranno l’area. Alle ore 15.00 partirà “Cammina o corri con Babbo Natale”, organizzato dall’Unità Pastorale di Altavilla Vicentina.

Anche i genitori e tutti i cittadini avranno modo di accogliere la magia del Natale grazie alle musiche della tribute band del celebre cantautore De Andrè.

Infine, alle ore 18:00, dopo l’esibizione del coro natalizio organizzato da una ventina di giovani altavillesi, tutti con il naso all’insù per assistere all’attesissima accensione dell’albero.

“Con queste iniziative il comune di Altavilla Vicentina presenta un progetto all’insegna della tradizione, del divertimento e della solidarietà – dichiara l’assessore alla comunicazione Francesco Centofante – Quest’anno abbiamo aumentato il numero di eventi all’interno del mercatino per essere ancor più attrattivi verso chi desidera unirsi alla nostra comunità per vivere l’attesa e la magia del Natale. Abbiamo inoltre ulteriormente migliorato l’aspetto scenografico, grazie ad installazioni luminose molto suggestive curate da un altavillese esperto del settore – sottolinea Centofante – Ringrazio in primis tutti i volontari, poiché senza la loro disponibilità ed il loro entusiasmo non sarebbe stato possibile realizzare eventi di questa portata. Ringrazio anche la protezione civile, le associazioni, i commercianti, gli hobbisti, gli artigiani, le scuole e tutti coloro che saranno presenti al Natale in piazza. Infine, un grazie va agli uffici comunali per l’ottimo lavoro svolto”.

Il ciclo di eventi si concluderà il 20 e 21 dicembre al Palazzetto dello Sport con due appuntamenti natalizi all’insegna della danza e del Gospel.