ALBERTO FILIPPI, CADUTE TUTTE LE ACCUSE: “VINCE LA VERITÀ, ORA CHIEDO I DANNI A CHI MI HA DIFFAMATO”

“Una vittoria mia e delle persone che mi sono state a fianco, una vittoria della verità”

Così Alberto Filippi, ex senatore vicentino e amministratore delegato di Unichimica, commenta l’archiviazione del procedimento penale che lo vedeva indagato come presunto mandante dell’attentato a colpi di pistola contro Ario Gervasutti, ex direttore del Giornale di Vicenza, avvenuto nel luglio 2018. La decisione del giudice mette fine a una vicenda giudiziaria che aveva sollevato clamore mediatico e interrogativi. Filippi ora chiederà i danni contro coloro che lo hanno diffamato

Servizio di Elisa Santucci.