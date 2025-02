Montecchio, al via un vasto piano di rinnovamento dei parchi giochi comunali

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nei prossimi mesi i parchi giochi di Montebello Vicentino saranno interessati da una serie di interventi riguardanti, a seconda dei casi, la sostituzione, sistemazione o implementazione delle giostrine. Grazie ad un investimento complessivo di circa 74.000 euro, saranno interessati i parchi dell’ex scuola di Selva, via Po, via Venezia, Piazza Libertà, Piazza Europa, via Madrid, via Lago d’Iseo, via Fusinato, via Fogazzaro, via Monte Grappa e via Ca’ Sordis.

“Le sostituzioni sono legate al fatto che alcune giostrine non rispettano più gli standard di sicurezza – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Stefano Valente –. Si tratta quindi di interventi a favore dei nostri piccoli concittadini che utilizzano le giostrine. In altri casi provvederemo a recuperare o a fare manutenzioni dell’esistente o a installare nuove attrezzature ludiche”.

“Le rimozioni delle giostrine vecchie saranno eseguite in questi mesi invernali – afferma l’assessore alle politiche giovanili, Anita Perlotto –, in modo tale da poter permettere alla ditta incaricata di fornirci le nuove giostre in primavera”.

“Avvisiamo i cittadini di non preoccuparsi se noteranno nei prossimi giorni la rimozione delle giostrine – conclude il sindaco, Dino Magnabosco –. Qualche settimana di pazienza e i nostri parchi giochi torneranno ad essere pienamente utilizzabili”.